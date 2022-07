O treinador italiano Enzo Maresca é o novo treinador-adjunto do Manchester City, anunciou o clube esta terça-feira. Trata-se de um regresso do técnico de 42 anos aos «citizens», tendo orientado a equipa de sub-23 entre 2020 e 2021.

Com a carreira iniciada como treinador-adjunto no Ascoli, seguiu-se o Sevilha e West Sam também na mesma função. Na temporada passada, estreou-se como treinador principal ao serviço do Parma, de Itália.

We are delighted to announce that Enzo Maresca has returned to the Club as part of Pep Guardiola’s backroom staff! 🙌



