De volta ao Man. City depois de uma operação cirúrgica, Pep Guardiola teceu rasgados elogios a Matheus Nunes, médio que foi contratado nos últimos dias do mercado de transferências. O catalão diz que o internacional português «tem qualidades com as quais um treinador não pode sequer sonhar».



«Matheus Nunes? Pode jogar em múltiplas posições. Ele tem qualidades especiais que são tão difíceis de encontrar... com o tempo ele vai aprender a ser mais preciso em pequenas coisas como o primeiro toque ou o passe. Vai chegar a esse nível pela forma como treinamos e pela dinâmica que temos. Matheus tem qualidades superiores aos sonhos de qualquer treinador», referiu, em conferência de imprensa.



Recrutado aos Wolves por 55 milhões de euros, Matheus Nunes pode estrear-se pelo City na visita a casa do West Ham, em Londres. O jogo está marcado para as 15h00 deste sábado.

PEP 💬 [On Nunes] He can play in multiple positions. He has special qualities which are so difficult to find... In time he will learn to be more precise in the simple things, the first touch and pass. The way we train and the dynamic we have, he will get it... He has qualities a… pic.twitter.com/kEx5z3nq73