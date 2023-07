Yaya Touré trabalhou sob as ordens de Pep Guardiola no Barcelona e, depois, no Manchester City e não tem dúvidas em dizer que a equipa catalã de 2009 ganharia à equipa inglesa que fechou a última temporada com a conquista da Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões.

«Thierry Henry, Messi, Samuel Etoo, que foi o melhor do mundo. Depois, Iniesta e Xavi. Ainda Busquets e eu. Essa equipa era muito completa», começa por recordar o antigo internacional da Costa do Marfim numa entrevista ao Daily Mail.

O antigo médio referia-se ao Barcelona de 2009 que, com a implementação do tiki-taka, conquistou a liga espanhola, a Taça do Rei e a Liga dos Campeões.

Estamos, portanto, a falar de duas equipas que ganharam tudo nas respetivas épocas sob o comando do mesmo treinador, Pep Guardiola. Num confronto imaginário, Yaya Touré tem poucas dúvidas sobre quem sairia vencedor. «Seria difícil, mas acho que o Barcelona de 2009, com aquela mistura de estrelas e grandes jogadores, ganharia…a cem por cento», atirou.

O antigo médio, agora com 40 anos, aprofunda depois aquela primeira temporada de Pep Guardiola no Barcelona. «Foi um sonho. Mesmo qiando estávamos nas sessões de treino, foi sempre muito intenso. Os níveis que conseguíamos todos os dias. Imaginem o Iniesta quando tinha 26 anos. O Xavi quando tinha 28. Os jogadores dessa temporada eram incríveis», destacou ainda.

Yaya Touré jogou no Barcelona de 2007 a 2010, ganhou dois campeonatos, uma Taça do Rei e uma Liga dos Campeões e saiu depois de perder a titularidade para Sergio Busquets. Depois jogou no Manchester City, de 2010 a 2018, e tornou-se num símbolo do clube inglês, com 316 jogos realizados, 79 golos e três títulos na Premier League.