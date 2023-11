Se, após a derrota no dérbi, Roy Keane criticou Bruno Fernandes e afirmou que o internacional português não tinha perfil para ser capitão do Manchester United, Rio Ferdinand, outro antigo jogador dos red devils, tem uma opinião contrária.

O antigo defesa do United e de Inglaterra, no seu podcast FIVE, considerou que tirar a braçadeira a Bruno Fernandes só iria criar um problema desnecessário na equipa.

«Que outro jogador é que está lá para ser capitão? Se houvesse alguém ainda compreenderia, mas fazer comentários destes… Foi um disparate, sobretudo porque um dos grandes problemas do Ten Hag tem sido a quantidade de casos fora do relvado. Houve a situação do Greenwood, depois do Sancho, do Antony e do Maguire», começou por dizer.

«Querem criar outro caso? A braçadeira de capitão é algo de extrema importância e creio que, neste momento, estar a criar outra saga com isto não é a melhor decisão. Não vai ajudar a equipa», frisou.

Mas, se Ferdinand defendeu Bruno Fernandes, Ian Wright, antiga estrela do Arsenal, entrou na onda de críticas ao jogador português.

«O Bruno Fernandes, por vezes, passa-se e os colegas não estão preparados. Não é bom para a equipa. Ver o Antony entrar aos 86 minutos e a sua contribuição ser pontapear o Doku daquela forma... É o exemplo que o capitão está a passar para a equipa. É o capitão que motiva aquilo», afirmou Wright, em alusão a um lance onde Antony reagiu mal após um drible de Doku.

«Ele fecha-se sobre si próprio e tenta jogar sozinho. Esse é um sinal que dá aos companheiros de que está a jogar para as bancadas», completou.