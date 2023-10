Roy Keane, antigo capitão e lenda do Manchester United, voltou a criticar a postura de Bruno Fernandes, após a derrota dos red devils no dérbi com o Manchester City, em Old Trafford (3-0).

O antigo médio do United defendeu que Bruno Fernandes não tem o perfil para ser capitão da equipa e desafiou o treinador Erik ten Hag a tirar a braçadeira ao internacional português.

«Depois do que vi hoje, tirava-lhe a braçadeira. Sei que é uma grande decisão, mas o Bruno Fernandes não tem capacidade para ser capitão. É um futebolista talentoso, sem dúvida. Mas o que vi hoje - já discutimos muitas vezes antes, como na temporada passada com o Liverpool – está constantemente a reclamar, a esbracejar, a protestar com os braços no ar», afirmou no espaço de comentário da Sky Sports.

«É um jogador de futebol brilhante, mas é completamente o oposto daquilo que quero de um capitão», frisou.