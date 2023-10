Pep Guardiola voltou a tecer rasgados elogios a Bernardo Silva e destacou a importância do internacional português no Manchester City, depois do triunfo no dérbi com o United, onde o médio apontou uma assistência.

Curiosamente fê-lo depois do próprio Haaland se ter declarado ao português, afirmando que o amava, «tal como Pep ama», brincou o norueguês.

O treinador confirmou tudo.

«Até podia ficar a falar durante 10 minutos sobre o que ele faz nesta equipa. É muito bom em tudo, inteligente, entende tudo. Estamos apaixonados por ele», começou por dizer o técnico dos citizens aos microfones da Sky Sports.

«Se é um dos grandes jogadores da Premier League? Sim. O problema é que não tem tatuagens, não tem grandes carros, não se veste de forma aparatosa. É humilde e todos o adoram no balneário. Tínhamos medo de o perder. Se estou feliz por ele ter ficado? Com certeza, pois é insubstituível», completou.

Recorde-se que Bernardo Silva foi muito associado ao Barcelona no último verão, mas renovou pelo City até 2026, em agosto.