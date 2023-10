Bernardo Silva foi eleito o melhor em campo na vitória clara do Manchester City frente ao Manchester United, em Old Trafford. Erling Haaland foi o responsável por entregar o prémio de homem do jogo ao português e em direto confessou amá-lo tal como... Pep Guardiola ama.



«Eu amo-te, como o Pep faz», atirou o norueguês.



Lembre-se que o campeão inglês e europeu derrotou o rival da cidade de Manchester com golos dois golos de Haaland e outro de Phil Foden.



