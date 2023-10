Na jogada seguinte à pausa internacional, o Manchester City recebeu e venceu o Brighton por 2-1.

Pep Guardiola apostou em Bernardo Silva de início, mas deixou Rúben Dias no banco, tal como fez com Ederson. Ainda assim, os citizens adiantaram-se bem cedo no marcador, aos sete minutos, por Julian Álvarez.

Erling Haaland, que não marcava pelo City há três jogos consecutivos, fez o 2-0 aos 19 minutos, com um pontapé colocado de fora da área.

Na segunda parte, a equipa de Roberto de Zerbi conseguiu equilibrar forças no Etihad e até reduziu, por Ansu Fati, na sequência de um lance individual de Mitoma (73m). O espanhol ainda viria a arrancar a expulsão de Akanji em tempo de descontos, na sequência de um segundo cartão amarelo.

Este resultado coloca o City na liderança da Premier League, à condição, com 21 pontos, mais um do que Tottenham e Arsenal, que ainda não jogaram nesta nona jornada.

Também este sábado, o Newcastle goleou na receção ao Crystal Palace, por 4-0.

Murphy (4m), Anthony Gordon (44m), Longstaff (45+2m) e Callum Wilson (66m) fizeram os golos dos magpies, que contaram com Sandro Tonali a partir dos 69 minutos, apesar do recente escândalo das apostas que envolveu o médio italiano.

Já o Wolverhampton, venceu na deslocação ao terreno do Bournemouth, por 2-1. Solanke adiantou os anfitriões aos 17 minutos, mas Matheus Cunha fez o empate logo após o intervalo (47m), a passe de Pedro Neto.

Em inferioridade numérica desde os 54 minutos, por expulsão de Cook, o Bournemouth consentiu a reviravolta dos Wolves, graças ao golo de Kalajdzic (87m).

Noutros jogos do dia, o Brentford venceu na receção ao Burnley (3-0) e o Luton empatou no reduto do Nottingham Forest, a duas bolas, graças a dois golos na reta final.

Resultados e classificação da Premier League