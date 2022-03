Cristiano Ronaldo não integra a ficha de jogo do United para o dérbi da cidade de Manchester frente ao City, no Etihad.



O internacional português ficou de fora das opções de Rangnick, ausência essa que, de acordo com a imprensa inglesa, deve-se a problemas físicos. Em sentido contrário, Bruno Fernandes é titular enquanto Dalot começa no banco de suplentes.



Do lado do Manchester City, Bernardo Silva e João Cancelo são titulares. Já Rúben Dias, lesionado, não está disponível.



ONZES INICIAIS:



CITY: Ederson, Walker, Stones, Laporte e Cancelo; Rodrigo, De Bruyne e Bernardo; Mahrez, Grealish e Foden.



SUPLENTES CITY: Carson, Sterling, Gundogan, Jesus, Zinchenko, Fernandinho, Delap, Mbete e McAtee.



UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire eTelles; Fred, McTominay e Pogba; Elanga, Fernandes e Sancho;



SUPLENTES UNITED: Henderson, Bailly, Jones, Dalot, Matic, Mata, Hannibal, Lingard e Rashford.