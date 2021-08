O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, reconheceu esta sexta-feira que o processo de transferência do futebolista francês Raphael Varane sofreu atrasos, nomeadamente devido ao «isolamento» do jogador, que não estará disponível para a primeira jornada da Premier League, ante o Leeds, no sábado.

«Ele não está a treinar connosco. Todos os pontos estão nos i’s, mas ainda faltam algumas coisas. Há coisas que acontecem, coisas que tomam o seu tempo e, infelizmente, com o isolamento e a demora, há coisas [ndr: que causam atrasos]», afirmou o técnico norueguês, em conferência de imprensa.

No final de julho, Manchester United e Real Madrid alcançaram um princípio de acordo para a transferência do jogador para Inglaterra. O central fez exames médicos no início desta semana, mas pairaram dúvidas nos adeptos sobre o anúncio oficial da contratação, ainda não feito. Solskjaer explicou.

«Ainda não está 100 por cento feito. Não posso dizer que ele vai estar connosco amanhã [sábado]. Posso dizer que provavelmente não vai estar, porque ele não treinou connosco. O grande obstáculo foi o isolamento e a quarentena. Ele já esteve em Manchester. Estará resolvido em breve», apontou.

O United recebe o Leeds às 12h30 de sábado.