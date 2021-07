O Manchester United anunciou esta terça-feira que tem um princípio de acordo com o Real Madrid para a transferência de Raphael Varane.

«O Manchester United tem o prazer de anunciar que chegou a acordo com o Real Madrid para a transferência do internacional francês campeão do Mundo Raphael Varane, sujeita aos exames médicos e à finalização dos termos com o jogador», lê-se, na nota dos red devils.

Depois de dez temporadas no Real Madrid, Varane prepara-se para ingressar no futebol inglês. Despede-se dos merengues com 360 jogos, 17 golos e 18 títulos, entre os quais quatro Ligas dos Campeões e três campeonatos espanhóis.

No Manchester United, Varane será colega de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.