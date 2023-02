O antigo futebolista espanhol Marcos Alonso Peña morreu esta quinta-feira, aos 63 anos, vítima de doença prolongada.

Somou 22 internacionalizações pela seleção espanhola, mas notabilizou-se sobretudo ao serviço do Barcelona (1982-87) e do Atlético de Madrid (1980-82 e 1987-89). Passou ainda pelo Racing Santander e pelo Logroñés, tendo conquistado, no total, um campeonato, uma Taça do Rei, uma Supertaça de Espanha e duas Taças da Liga.

Como treinador, orientou Rayo Vallecano, Racing Santander, Sevilha, Atlético de Madrid, Zaragoza, Real Valladolid, Málaga e Granada 74.

O filho, também Marcos Alonso, joga atualmente no Barcelona, mas já o pai Marquitos tinha sido internacional espanhol.

Nas redes sociais, o Atlético de Madrid e o Barcelona deixaram uma nota de pesar pela morte do antigo jogador.

Também Paulo Futre publicou uma mensagem com uma fotografia do antigo companheiro, com quem dividiu balneário no final da década de 1980.

«Dia triste. As minhas mais profundas condolências à família do meu querido amigo Marcos Alonso. Descansa em paz, "Pombo"», escreveu o antigo internacional português.