A tenista japonesa Naomi Osaka foi a desportista mais bem paga do mundo em 2019, com receitas na ordem dos 34,3 milhões de euros.

A atleta de 22 anos bateu o recorde de ganhos anuais num só ano, que pertencia a Maria Sharapova. Em 2015, a russa arrecadou, de acordo com a revista Forbes, 27,3 milhões de euros.

Osaka, vencedora do Open dos Estados Unidos em 2018 e do Open da Austrália em 2019, destronou Serena Williams, que liderou desde 2016 a tabela da Forbes, como a mulher mais bem paga no desporto mundial.

Segundo a mesma revista, desde 2016 que não figuravam duas mulheres numa mesma lista de 100 atletas mais bem pagos. Osaka está no 29.º lugar, quatro à frente de Serena Williams.