Cerca de 300 adeptos do Bolonha receberam o futebolista Marko Arnautovic em festa na noite desta segunda-feira. O avançado internacional austríaco vai ser reforço do clube italiano.

Os fãs do Bolonha cantaram pelo nome do jogador de 32 anos, acompanhando-o pela rua num momento de loucura e êxtase perante a cara nova que deve em breve ser oficializada pelo clube.

Segundo a Sky Sport Italia, o Bolonha deverá desembolsar três milhões de euros pelo jogador que estava no Shanghai Port (atual designação do Shanghai SIPG que foi treinado por Vítor Pereira). Arnautovic deve assinar por três épocas e regressa assim a Itália, onde jogou no Inter de Milão em 2009/2010.