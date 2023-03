A seleção de Marrocos visitou na terça-feira a prisão de Salé, no noroeste do país do Magrebe e os jogadores foram surpreendidos com retratos deles feitos pelos reclusos.

Promovidos a heróis nacionais após chegarem às meias-finais do Mundial 2022, os jogadores, treinadores e outros elementos do staff foram alvo de homenagem na prisão.

Os «carrascos» de Portugal na prova visitaram a prisão de Salé numa iniciativa de promoção do desporto entre reclusos e acabaram surpreendidos pelo incrível mural.