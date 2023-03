Mesut Ozil anunciou esta quarta-feira o final da carreira como futebolista profissional.

Atualmente ao serviço do Basaksehir, da Turquia, o internacional alemão informou, nas redes sociais, que a decisão tem efeitos imediatos, apesar de a época ainda estar a decorrer.

«Após uma reflexão profunda, anuncio a minha imediata retirada do futebol profissional. Tive o privilégio de ser futebol profissional durante quase 17 anos e sinto-me incrivelmente grato pela oportunidade. Mas nos últimos meses, com as várias lesões que tive, foi ficando cada vez mais claro que é tempo de deixar o maior palco do futebol», escreveu o médio de 34 anos.

«Foi uma jornada espetacular, com muitos momentos e emoções inesquecíveis. Quero agradecer aos meus clubes – Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe e Basaksehir – e aos treinadores que me apoiaram, além dos colegas de equipa que se tornaram amigos», lê-se ainda.

Ozil agradece ainda à família e aos amigos mais próximos, que sempre o apoiaram, e aos adeptos, que sempre lhe demonstraram «muito amor». O agora ex-jogador revela que está ansioso por passar mais tempo com a família e garante que vai continuar ativo nas redes sociais.

Enquanto profissional, Mesut Ozil fez 697 jogos, com 119 golos marcados. Além dos clubes acima referidos, foi internacional pela Alemanha em 92 ocasiões, com um título mundial conquistado, no Brasil, em 2014 – já depois de se ter sagrado campeão da Europa de sub-21, em 2009.

Em Espanha, no Real Madrid, venceu um campeonato, uma Taça e uma Supertaça. Em Inglaterra, no Arsenal, levantou por quatro vezes a Taça, além de uma Supertaça. Por último, na Alemanha, venceu dois títulos, ambos com a camisola do Werder Bremen: a Taça e a Supertaça.