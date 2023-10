O antigo médio do Sporting Matías Fernández, que já tinha anunciado o final da carreira em fevereiro, assinalou o momento este sábado.

Perante 50 mil pessoas nas bancadas no Estádio Munumental (Santiago do Chile), a casa do Colo-Colo, clube onde se formou, o antigo camisola 14 dos leões promoveu um jogo de despedida, que contou com a presença de vários amigos do futebol. No final, houve também espaço para a emoção, com a família a juntar-se ao chileno no relvado.

Matías Fernández chegou a Alvalade em 2009, foi uma das principais figuras durante as três temporadas que vestiu de verde e branco, mas não conseguiu conquistar qualquer título. No total, somou 116 jogos, 19 golos e 10 assistências.

Internacional pelo Chile em 74 ocasiões (14 golos), foi formado no Colo-Colo e representou o Villarreal antes de chegar ao Sporting. Posteriormente, rumou à Serie A, onde jogou na Fiorentina e no Milan. No final da carreira, ainda esteve ao serviço de Necaxa, Junior Barranquilla e La Serena.