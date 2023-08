Merih Demiral, defesa-central turco que passou pelo Sporting entre 2016 e 2018, foi oficializado este sábado como reforço do Al Ahli.

Na equipa saudita, o jogador de 25 anos vai ser colega de Édouard Mendy, Roger Ibañez, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin e Roberto Firmino.

Demiral começou a jogar no Fenerbahçe e concluiu a formação no Alcanenense e no Sporting. Em 2018, mudou-se para o Alanyaspor e, nas últimas quatro temporadas e meia, alinhou em Itália, ao serviço de Sassuolo, Juventus e Atalanta.

O clube de Bérgamo vai receber cerca de 18 milhões de euros e Demiral vai auferir mais de 10 milhões por cada um dos três anos de contrato, segundo a imprensa italiana.