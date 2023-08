Romeo Lavia, médio de 19 anos, é reforço do Chelsea para as próxima sete temporadas, anunciou o clube londrino no site oficial.

Apesar de os detalhes desta transferência não terem sido revelados pelo clube, a Sky Sports adianta que o Chelsea pagou 58 milhões de libras (cerca de 68 milhões de euros) para garantir a contratação do médio junto do Southampton.

Formado no Anderlecht, o belga passou também pelos escalões de formação do Manchester City e no ano passado juntou-se ao Southampton a troco de 12,3 milhões de euros.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, Lavia, expressou a sua felicidade com a mudança.

«Estou muito contente por me juntar ao Chelsea e fazer parte deste projeto emocionante. É um clube de futebol incrível com uma história magnífica e estou ansioso por começar. Mal posso esperar para conhecer todos os meus novos colegas de equipa e construir uma química juntos para alcançarmos grandes feitos.»

O belga, recorde-se, de acordo com a imprensa inglesa, estava a ser disputado pelo Chelsea e Liverpool. Agora que foi apresentado como novo jogador dos blues, o médio explicou a sua decisão:

«O meu sentimento é que o projeto, a ambição e a história foram fatores-chave. Estes três elementos determinaram a minha decisão de me juntar ao Chelsea», clarificou.

Nas suas redes sociais, Lavia deixou ainda uma mensagem de despedida do Southampton, expressando a sua gratidão: «Nunca esquecerei a crença que o clube e os fãs de todo o mundo depositaram em mim e espero ter conseguido retribuir a confiança que em mim depositaram», pode ler-se na conta oficial de Instagram do belga.