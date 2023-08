Cinco jogos. Foi tudo o que Lionel Messi precisou para se tornar no terceiro melhor marcador da história do Inter Miami.

Na última madrugada Messi voltou a faturar e os agora oito golos apontados pelo argentino colocam-no no pódio dos artilheiros do clube fundado por David Beckham em 2018.

À frente de Messi estão o também argentino Gonzalo Higuaín, que se tornou no melhor marcador do clube norte-americano com 29 golos em 70 jogos; e também Leonardo Campana, o avançado equatoriano de 23 anos que em 2021 jogou no Famalicão por empréstimo do Wolverhampton, e que soma 16 golos no clube de Miami.

De referir que Campana continua no clube, mas ainda não foi titular desde que Messi chegou.