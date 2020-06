A Polícia de Simancas (Valladolid) e o Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Civil (Seprona) de Espanha estão a realizar buscas por um crocodilo na zona de Pesqueruela, onde o rio Douro cruz com rio Pisuerga.

De acordo com o Diario de Valladolid, um popular avistou o réptil na sexta-feira nas águas espanholas e deu conta da informação às autoridades de Simancas.

A polícia cortou os caminhos de acesso à zona ribeirinha de Simancas, uma localidade a cerca de vinte quilómetros de Valladolid.

Os municípios vizinhos de Villamarcial, San Miguel del Pino e Tordesillas estão também em trabalhos para ajudar nas buscas do réptil nas águas do Douro. A Seprona também já ativou drones para possível avistamento do animal.

A hipótese que está a ser considerada é que o crocodilo tenha escapado da casa de um homem da região, que tê-lo-ia como animal de estimação.

Segundo as autoridades, e como noticia este domingo o mesmo diário, o réptil em causa por ser um crocodilo do Nilo, com cerca de 250 quilos, considerado o mais agressivo da família.