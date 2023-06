O Milan anunciou esta terça-feira que Paolo Maldini deixou o cargo de diretor técnico do clube.

«Agradecemos-lhe os anos de serviço na função, contribuindo para o regresso à Liga dos Campeões e para a conquista do Scudetto em 2021/22. A suas funções diárias serão desempenhadas por uma equipa que trabalha em estreita integração com o team manager da equipa, reportando-se ao CEO», informaram os rossoneros numa nota no site oficial.

Maldini, que enquanto jogador dedicou toda a carreira ao Milan, integrava a estrutura do clube desde 2018 e, segundo a generalidade da imprensa italiana, foi afastado por divergências com o dono, Gerry Cardinale, que terá ficado insatisfeito com a atuação no mercado de transferências do último verão, nomeadamente, as contratações de De Ketelaere e Divock Origi.

A imprensa transalpina adianta que o diretor desportivo Frank Massara também está na porta de saída do emblema de Milão.

