O Mundial 2022 está aí à porta e já há quem faça promessas em caso de vitória. Pedri, do Barcelona, está confiante na possibilidade de erguer o troféu no Qatar e, por isso mesmo, admite rapar o cabelo se terminar com a medalha de campeão ao peito.

«Se ganharmos, deixo o cabeleireiro rapar o cabelo ou fazer alguma coisa comigo», brincou, num evento da seleção, citado pelo Sport.

«Temos uma equipa jovem que quer muito jogar bem e vencer. Isso reflete-se no relvado em cada jogo que jogamos. Em vez de irmos contra a nossa juventude, acho que é um aspeto que vai jogar a nosso favor», comentou ainda.

O médio, que vai completar 20 anos durante a prova no Qatar, é já uma das figuras do seu país e diz que está a «cumprir um sonho».

«É de loucos. A verdade é que encaro com muito entusiasmo, como quando joguei o Campeonato da Europa ou os Jogos Olímpicos», atirou.