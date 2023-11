A seleção da Austrália vai doar parte dos seus prémios de presença no jogo com a Palestina, de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, para o apoio humanitário em Gaza.

A doação será feita através do Fundo dos Futebolistas Profissionais da Austrália. O valor não foi divulgado, mas será igualado pela federação australiana de futebol.

Estava previsto o jogo realizar-se na Cisjordânia, mas foi mudado para o Kuwait, por causa do conflito entre Israel e o Hamas.

A Palestina disputou o seu primeiro jogo, desde o início do conflito, na passada quinta-feira, empatando a zero com o Líbano em Sharjah.

A última vez que a Palestina jogou em casa foi contra a Arábia Saudita em 2019.

O selecionador da Austrália, Graham Arnold, disse que os dias de preparação para este jogo estão a ser vividos com «bastante stress», devido ao conflito entre Israel e Gaza.

Arnold considerou o conflito «horrível», mas quer que a sua equipa esteja concentrada epnas no jogo de futebol.

«O que podemos controlar é o nosso desempenho, jogar contra a Palestina e fazer o nosso trabalho», afirmou. «Estamos, obviamente, muito solidários com o que está a acontecer, mas, mais uma vez, é um jogo de futebol e isso traz muita alegria a todos», acrescentou o técnico.

A Austrália lidera o seu grupo de qualificação, depois de ter batido o Bangladesh na quinta-feira, enquanto a Palestina está em terceiro.

O defesa Harry Souttar, que abriu o marcador no último jogo, disse que a equipe deve ser profissional no Kuwait e deixar de lado as emoções. «É óbvio que sabemos o que se está a passar em ambos os lados, é horrível», disse Souttar. «Tudo o que posso dizer é que vamos para lá concentrados apenas no jogo e nada mais. Sabemos que a Palestina vai estar pronta a dar o máximo, eles vão jogar por muito mais do que apenas futebol», acrescentou.