Shoya Nakajima rescindiu contrato com o Antalyaspor, anunciou o clube turco nesta terça-feira. Menos de um ano depois de ter deixado em definitivo o FC Porto, o médio japonês está sem clube.

Nakajima chegou ao FC Porto em 2019, num investimento avultado de 12 milhões por 50 por cento do passe, depois de se ter destacado no Portimonense. Sem ter conseguido afirmar-se no Dragão, foi cedido na segunda época ao Al Ain, dos EAU, e depois de novo ao Portimonense.

O jogador de 28 anos fez 16 jogos pelo Antalyaspor na última temporada.