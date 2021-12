Os New York City FC venceram este sábado, pela primeira vez na história, o título da Major League Soccer. O jogo decisivo realizou-se em Portland, casa dos Timbers, e teve de ser resolvido no desempate por penáltis.



A partida acabou igualada a uma bola (golo de Valentin Castellanos para os nova iorquinos aos 41 minutos e do chileno Mora para os Timbers, aos 90+4) e nos penáltis os novos campeões venceram por 4-2.



Keaton Parks, jogador do Benfica na época 2017/18 - seis jogos na equipa principal - é um dos novos campeões. O jogo foi acompanhado em vários ecrãs gigantes na cidade de Nova Iorque e é seguro dizer que a Big Apple não dormirá esta noite.



Os New York City sucedem aos Columbus Crew.

VÍDEO: o penálti que decidiu a MLS

VÍDEO: a festa na «Big Apple»