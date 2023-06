Nick Marsman, que num futuro próximo vai ser companheiro de equipa de Lionel Messi no Inter Miami, viveu um susto nos últimos dias, após uma visita ao jardim zoológico, que tinha tudo para ser tranquila.

A mulher do guarda-redes neerlandês, Nathalie den Dekker, revelou no Instagram que o jogador foi mordido por uma aranha venenosa durante o passeio e teve de passar três dias internado.

«A desvantagem de viveres num clima tropical é que se fores ao zoológico e fores picado por uma aranha venenosa... acabas internado três dias», escreveu a companheira de Marsman nas redes sociais, juntamente com uma fotografia do guardião na cama do hospital.

O pior, contudo, já passou. O futebolista teve alta e encontra-se a recuperar em casa, sendo ainda incerta a sua presença no jogo de domingo, em casa dos Philadelphia Union.

Marsman é o habitual guarda-redes suplente do Inter Miami e, em 2023, soma apenas uma partida realizada.