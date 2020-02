Quase cinco meses depois, o Norwich triunfou em Carrow Road. Os canários bateram o Leicester, terceiro classificado, por 1-0, na partida que abriu a jornada 28.



A equipa de Brandon Rodgers foi melhor na primeira parte e podia ter chegado ao intervalo a vencer. Além de Krul ter negado o golo a Ayoze, Denis Praet acertou no ferro após cruzamento de Ricardo - cumpriu os noventa minutos.



A sorte estava mesmo do lado do Norwich que viu o árbitro anular um golo a Iheanacho já na segunda parte. O nigeriano bateu Krul, mas não contou por este ter tocado a bola com o braço no início do lance.



A noite foi mesmo da equipa da casa. Jamal Lewis foi o herói com um pontapé «em vólei» de pé direito na quina da área após cruzamento demasiado comprido de Aarons.



Até ao final o Norwich esteve mais perto do segundo golo do que o Leicester de empatar.



Os foxes continuam na terceira posição, com 50 pontos, mas podem ver o Chelsea aproximar-se. Por seu turno, o Norwich segue em último e está a cinco pontos da zona de salvação.