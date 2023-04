Julia Ituma, jogador de voleibol do Igor Novara, faleceu após cair de uma janela num hotel em Istambul, onde a equipa se encontrava instalada depois do jogo contra o Eczacibasi.



A tragédia foi confirmada pelo clube em comunicado.



«É com profunda dor que o clube informa da morta de Julia Ituma. A tragédia ocorreu nas primeiras horas do dia e a polícia turca está a investigar o sucedido. O clube expressa a mais sentidas condolências à família e amigos da Julia. O clube e todos os seus membros estão de coração partida com a perda da Julia», lê-se no comunicado.



As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.



Filha de pais nigerianos, Julia Ituma, de 18 anos, era uma das maiores promessas do voleibol italiano e fez parte da seleção transalpina que conquistou o Europeu de sub-19.