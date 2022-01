Uma relação entre um jogador e uma árbitra nos Países Baixos está a dar que falar. O casal de apaixonados conheceu-se no decorrer de um jogo em que Jeff Hardeveld foi expulso e Shona Shukrula desempenhava funções de quarto árbitro. Terá sido amor à primeira vista, mas o casal esperou pela chegada do ano novo para divulgar a relação.

«És oficial, Jeff Hardeveld», escreveu Shukrula numa publicação nas redes sociais em que anuncia a relação improvável depois de uma viagem romântica a Roma. O jogador, que alinha no FC Emmen, do segundo escalão do futebol holandês, também já assumiu a relação na sua conta pessoal no Instagram e tem sido «bombardeado» com mensagens de felicitações de companheiros de equipa e adeptos.