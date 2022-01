A poucos dias de viajar para o «quente» Rio de Janeiro, onde vai treinar o Flamengo, Paulo Sousa publicou uma fotografia nas redes sociais…à lareira.

Uma fotografia em que o antigo internacional português aparece sentado junto à lareira na companhia de quatro cães a desejar um «ano abençoado».

Um contexto europeu bem diferente do calor que o treinador português vai encontrar no Rio de Janeiro, onde se vai apresentar no próximo dia 10 para começar a trabalhar. Na cidade maravilhosa, nesta altura do ano, estão cerca de trinta graus.

Recordamos que Paulo Sousa, de 51 anos, rescindiu com a federação da Polónia e assinou um contrato válido por duas temporadas com o Flamengo.