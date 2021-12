O futebolista Lukas Podolski, do Górnik Zabrze, da Polónia, mostrou-se desiludido com o português Paulo Sousa pela saída da seleção polaca, entendendo que foi um «comportamento muito mau» do técnico que saiu para o Flamengo.

«Paulo Sousa enganou e dececionou todos. Polónia, um país onde tantos amam desporto e onde são loucos por futebol. Um país que sonha com o Mundial», começou por escrever o avançado nascido na Polónia, mas internacional pela Alemanha.

Na mesma reação, feita através da rede social Twitter na quinta-feira, Podolski quer que a Polónia «mostre a todos que foi um grande erro da parte dele [Paulo Sousa]» e que alcance a qualificação para o Mundial do Qatar.

Na quarta-feira, o presidente da Federação Polaca de Futebol, Cezary Kulesza, anunciou que o contrato de Paulo Sousa fora rescindido, explicando que o treinador luso iria pagar uma indemnização pela cisão. No mesmo dia, o Flamengo anunciou a contratação do antigo futebolista, por duas temporadas.