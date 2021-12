Cezary Kulesza, presidente da Federação Polaca de Futebol, anunciou esta quarta-feira que o contrato de Paulo Sousa foi rescindido. O dirigente explica ainda que o treinador português vai pagar uma indemnização pelo término do contrato, ficando desta forma livre para assumir o comando técnico do Flamengo.



«Decidimos por unanimidade rescindir o contrato com Paulo Sousa. Como parte do acordo, o ex-selecionador pagará a indemnização de acordo com as expectativas da Federação», salientou Cezary Kulesza, nas redes sociais.



Recorde-se que o presidente da Federação Polaca de Futebol teceu duras críticas ao treinador português depois de ter sido informado sobre a intenção de rescisão de contrato, na sequência do acordo para orientar o Flamengo.



Paulo Sousa tinha contrato até março de 2022, mês em que a seleção da Polónia disputa o play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo.

Jako Zarząd @pzpn_pl podjęliśmy jednogłośną decyzję o rozwiązaniu kontraktu z Paulo Sousą. W ramach porozumienia były selekcjoner zapłaci PZPN odszkodowanie zgodne z oczekiwaniami federacji. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 29, 2021