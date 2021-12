A Federação Polaca de Futebol realizou esta quarta-feira uma reunião extraordinária para analisar a situação de Paulo Sousa, treinador português que manifestou a intenção de rescindir contrato para rumar ao Flamengo.



«Hoje, realizou-se uma reunião extraordinária do conselho de administração da Federação Polaca de Futebol dedicada exclusivamente à análise do contrato com o treinador Paulo Sousa», explica o organismo.



Na mesma nota oficial, a federação da Polónia informa ainda que, «tendo em conta o desenrolar das conversações sobre o assunto», não comentará o tema «até nova ordem».



Cezary Kulesza, presidente da Federação Polaca de Futebol, garantiu no domingo que tinha «recusado firmemente» o pedido de rescisão de Paulo Sousa: «Hoje [26 dezembro], fui informado pelo Paulo Sousa que queria rescindir o contrato com a federação polaca por causa de uma oferta de um clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente.»