O treinador português Abel Ferreira sublinhou, após a vitória por 3-0 na Argentina, ante o River Plate, que nada está ganho na disputa pelo acesso à final da Taça Libertadores, apesar da vantagem obtida na Argentina, na primeira mão da meia-final.

«Disse aos jogadores, antes do jogo: independentemente do resultado, este jogo tem duas mãos, como chamamos na Europa. É ida e volta. Vamos continuar focados. Como nós fizemos aqui três, é possível o River ir a nossa casa e fazer também três [golos], temos é de estar preparados e alerta», afirmou o técnico luso, na conferência de imprensa, sublinhando que a «estrela» do Palmeiras é a equipa, em resposta à ausência de última hora de Luan, rendido por Alan Empereur.

«Não gosto de falar do lado individual. Desde que cheguei ao Palmeiras, disse aos jogadores que contávamos com todos. Não olhamos à idade, a nossa estrela é a equipa, não jogamos em função de um ou outro jogador. Infelizmente o Luan, que estava escalado e ia jogar, teve uma dor, já tinha tido ontem [segunda-feira] nas costas e foi impeditivo. Mas também já disse: treino os jogadores todos da mesma maneira, todos têm de estar preparados para jogar. Tenho a certeza que quando foi preciso trocar o Luan pelo Alan, que o Alan foi falar com o Luan e dar-lhe toda a força e fez o que todos os jogadores tinham de fazer, dar o melhor de si», frisou.

A segunda mão está marcada para a próxima terça-feira, dia 12, já quarta-feira em Portugal (dia 13, 00h30).