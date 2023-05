O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu na madrugada desta quinta-feira (noite de quarta-feira na América do Sul) o Barcelona SC, por 2-0, em Guayaquil, no Equador, na terceira jornada da fase de grupos da Libertadores.

A equipa brasileira chegou à vantagem aos 41 minutos, numa grande penalidade apontada com êxito por Raphael Veiga, num golo que teve homenagem no festejo a Gustavo Magliocca, coordenador médico do clube, que morreu na quarta-feira, vítima de cancro.

Se o primeiro golo surgiu perto do intervalo, o segundo aconteceu a abrir a segunda parte, por Gustavo Gómez, aos 47 minutos, na sequência de um canto.

O Barcelona ainda teve uma boa ocasião para marcar, mas o remate de Leonai Souza, de fora da área, bateu no ferro. Seria um golaço.

O Palmeiras voltou a somar três pontos, num jogo em que Murilo saiu lesionado aos 29 minutos da primeira parte, com problemas num ombro.

No outro jogo da ronda, o Bolivar goleou na visita ao Cerro Porteño por 4-0 e é líder com seis pontos, os mesmos do Palmeiras, tendo a formação boliviana um melhor saldo de golos (cinco positivos, para um positivo do Palmeiras). Barcelona e Cerro Porteño têm três pontos cada.