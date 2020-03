Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis foram detidos no Paraguai e, no vídeo que se segue, vê-se tanto o campeão do mundo pelo Brasil em 2002 como o ex-jogador do Sporting algemados.

Ronaldinho cobre as algemas com uma camisola, perdeu o sorriso característico, mas enquanto passava junto da imprensa ainda conseguiu soltar um «bom dia».