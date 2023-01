João Cancelo regressou esta quinta-feira à titularidade no Manchester City, na vitória em casa do Chelsea (1-0), e jogou numa posição mais adiantada no terreno do que habitualmente, tendo sido substituído ao intervalo.

Após o jogo, o técnico dos citizens, Pep Guardiola, deixou uma palavra de apreço ao internacional português.

«Não jogámos bem na primeira parte. Agradeci ao Cancelo pelo seu esforço, porque não jogou na sua posição habitual. Mas decidimos apostar num sistema onde os nossos jogadores podiam mudar se eles jogassem com uma linha de cinco atrás. Na segunda parte estivemos muito melhor, em todos os aspetos. É um excelente resultado para nós», afirmou à Sky Sports.

Após o empate do Arsenal com o Newcastle, o encontro do Man. City em Stamford Bridge revestia-se de maior importância, já que agora os citizens estão a cinco pontos da liderança.

«Estes três pontos são importantes para nós, sem dúvida. Os jogadores sabiam disso, porque nós estivemos na frente durante muito tempo. Agora, vamos ter a Taça de Inglaterra, a Taça da Liga e depois jogamos em Old Trafford. Era importante para esses jogos vencer hoje, depois Old Trafford e a seguir os spurs. É importante para chegar ao topo da Liga», vincou.