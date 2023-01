No jogo de maior cartaz da 19.ª jornada, o Manchester City venceu o Chelsea, em Londres, por 1-0.



Com Bernardo e Cancelo na equipa inicial, o campeão sofreu na primeira parte na capital inglesa. Com apenas uma vitória nos últimos cinco encontros, os blues tiveram uma entrada forte na partida e só não abriram o marcador porque Stones desarmou Pulisic quando este se preparava para rematar na área.



Se Cancelo esteve apagado, Bernardo destacou-se no aspeto defensivo na primeira parte. O internacional português teve um corte decisivo a remate de Chukwuemeza. Por ora, já Potter tinha mexido na equipa por problemas físicos: Sterling e Pulisic deram os respetivos lugares a Aubameyang e Chukwuemeza.



O ex-Aston Villa teve um papel importante na superioridade do Chelsea na partida e ficou perto de coroar uma excelente entrada em jogo com um golo. Por azar (ou sorte na perspetiva do City), o remate do inglês esbarrou no ferro.



Por sua vez, os «citizens» apenas ameaçaram a baliza de Kepa numa ocasião por Haaland.



A segunda metade foi distinta. Guardiola deixou Walker e Cancelo no balneário e lançou Palmer e Akanji e a equipa apresentou outro rendimento. Teve mais bola, não permitiu saídas do adversário, enfim, dominou o jogo como é hábito. Recuperou, no fundo, a sua melhor versão.



Aké acertou no poste aos 47 minutos enquanto De Bruyne atirou ao lado após lance genial de Bernardo. O português saiu no minuto seguinte, juntamente com Foden, e entraram Mahrez e Grealish. Cartada decisiva de Guardiola.



Três minutos depois, numa bela jogada coletiva, o City marcou: Grealish cruzou rasteiro, Kepa deixou a bola passar e Mahrez encostou nas costas de Cucurella.



Sem varinha para fazer magia, Potter lançou os jovens Giraud-Hutchinson, Gallagher e Hall para evitar a derrota. O Chelsea foi curto ofensivamente, mas ainda assustou pelo jovem lateral-esquerdo que atirou para as nuvens perante Ederson.



Com esta vitória o City encurtou para cinco pontos a distância para o líder Arsenal. Por seu turno, o Chelsea caiu para o décimo lugar.

HABEMUS GOLO 🙌 Vê bem o passe do Grealish para o Mahrez 🫶



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @ChelseaFC 0 x 1 @ManCity



🎁 𝙐𝙣𝗕𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝘆: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

👉 https://t.co/7qOD0Miooh#PremierELEVEN pic.twitter.com/K7qSiw1d9o — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 5, 2023