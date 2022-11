É já esta quarta-feira que vai para o ar a primeira de duas partes da entrevista que Cristiano Ronaldo gravou com Piers Morgan. O jornalista britânico tem levantado o véu sobre alguns dos tópicos que foram tema de conversa e, na rede social Twitter, já informou que o avançado português falou sobre Lionel Messi.

«Muitas pessoas perguntam se Ronaldo fala sobre Messi na minha entrevista... Sim, e o que ele diz vai fazer grandes manchetes», escreveu Piers Morgan.

Lots of people asking if Ronaldo talks about Messi in my interview.. oh yes, and what he says will make huge headlines. pic.twitter.com/TbGSRoNXx6