No reencontro com o Wolverhampton, Diogo Jota deu a vitória ao Liverpool no duelo da 28.ª jornada da Premier League, com um golo em cima do intervalo, no Molineux.

O sexto golo de Jota na Premier League, o seu 10.º esta época, marcou um jogo que acabou com grande preocupação em torno do guarda-redes português Rui Patrício, que saiu de maca aos 90+10, após um choque com o joelho de Coady.

A lesão de Patrício aconteceu por volta do minuto 87, após Mohamed Salah ter marcado um golo que acabou por ser anulado. Ao sair-se ao lance no relvado, Patrício acabou por levar em cheio com o colega de equipa, o que levou o jogo a estar parado quase um quarto de hora e a acabar apenas ao minuto 107, após terem dados sete minutos de compensação.

Depois de duas derrotas caseiras por 1-0, ante Chelsea e Fulham, a equipa de Jurgen Klopp respondeu da melhor forma e somou a segunda vitória seguida fora, após ter batido o Sheffield United no final de fevereiro.

Mas foi um jogo sofrido para o campeão inglês. Muito sofrido.

Valeu uma jogada rápida, que passou por Mohamed Salah e Sadio Mané, da direita para a esquerda, até chegar ao pé esquerdo de Diogo Jota, para a finalização perante Rui Patrício. Ficou a ideia que o guardião podia ter feito melhor, após a bola ter entrado entre si e o poste.

Na segunda parte, a vantagem mínima provocou uma reação positiva do Wolverhampton, mas sem nunca conseguir contrariar o resultado que vigorava. Fábio Silva ainda foi a jogo para os últimos 20 minutos, Rúben Neves não o acabou – foi substituído por Dendoncker – mas nada mais mudou no resultado. Só mudou o estado de espírito de parte a parte, dada a apreensão súbita que houve com Rui Patrício.

Além de guarda-redes português e de Neves, Moutinho, Semedo e Pedro Neto também foram titulares nos lobos.

Com este resultado, o Liverpool está no sexto lugar, com 46 pontos, os mesmos do Everton, que tem menos um jogo. O Tottenham, oitavo com 45, também tem menos um jogo que os reds e o Aston Villa, nono com 41, menos dois jogos. Já o Wolverhampton é 13.º, com 35 pontos.

O golo de Diogo Jota: