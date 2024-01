O avançado franco-argelino Andy Delort provocou um enorme susto este sábado, no encontro entre o Umm Salal e o Al Arabi, na Taça do Qatar.

O jogador de 32 anos foi titular, adiantou o Umm Salal com um golo aos seis minutos de jogo, mas caiu no relvado por volta do quarto de hora. Delort parecia estar a protestar uma decisão da equipa de arbitragem quando, de repente, caiu no relvado e teve convulsões.

As equipas médicas intervieram rapidamente para socorrer o jogador, enquanto os companheiros de equipa ficaram visivelmente abalados, alguns com as mãos no rosto, devido à preocupação com o colega.

Ainda assim, tudo não terá passado de um valente susto. Já depois de ter sido assistido e retirado de campo, Delort foi visto a dirigir-se para o banco de suplentes e a acompanhar a partida que o Umm Salal venceu nos penáltis, depois da igualdade a quatro golos.