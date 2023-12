O Al Ahli venceu, esta quinta-feira, o Al Duhail, por 5-3, numa partida referente ao campeonato do Qatar, com o português Rúben Semedo a ficar no banco da equipa derrotada.

A equipa de Pepa começou a vencer cedo, logo aos dois minutos, com autogolo de Youssef Ayman, e cinco minutos depois já vencia por 2-0 graças a um golo de Yazan Al Naimat. Aos 31 minutos, o Al Duhail, comandado por Christophe Galtier, ainda reduziu, autoria de Almoez Ali, mas Yansané fez o 3-1, aos 35 minutos. O 3-2 ainda surgiu na primeira parte, já nos descontos, por parte de Ismaeel Mohammad, alimentando as esperanças no Al Duhail.

Na segunda parte, aos 80 minutos, Yansané voltou a marcar (4-2), mas o Al Duhail não se deu por vencido e fez o 4-3, três minutos depois. O Al Ahli acabou por selar o resultado aos 90+6, e Sliti fez o 5-3, acabando com qualquer possibilidade da equipa da casa somar qualquer ponto.

Apesar de ter sido convocado, o português Rúben Semedo não saiu do banco do Al Duhail enquanto o ex-V. Guimarães, Ibrahima Bamba, jogou os 90 minutos. Em relação ao brasileiro Philipe Coutinho, estrela do Barcelona e Liverpool, foi titular, fez o jogo completo, mas não conseguiu marcar.

No que respeita ao Al Ahli, o ex-Sporting Idrissa Doumbia foi titular e Julian Draxler, que representou o Benfica na época passada, saltou do banco aos 61 minutos.

Na outra partida da 12.ª jornada, destaque para a goleada do Al Sadd na receção ao Umm Salal, por 6-0, com grande destaque para o ex-Sporting Gonzalo Plata, que marcou um bom golo e uma assistência.

A equipa da casa começou a vencer logo aos 10 minutos, autoria do equatoriano Gonzalo Plata, e ao intervalo já ganhava por quatro, Al Haydos aos 14, Akram Afif aos 18 e autogolo de Laidouni aos 43. O 5-0 surgiu aos 49 minutos, bis de Al Haydos, e o sexto e último golo aos 69, quando Guilherme colocou a bola no fundo das redes.