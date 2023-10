Pepa vai prosseguir a carreira no Qatar, tendo assinado contrato por uma temporada com o Al Ahli.

O treinador português, de 42 anos, estava sem clube desde que deixou os brasileiros do Cruzeiro no final de agosto. Pepa substitui o montenegrino Nebojsa Jovovic na formação qatari, onde alinham o ex-Benfica Julian Draxler e o ex-Sporting Idrissa Doumbia.

O Al Ahli ocupa o 10.º e antepenúltimo lugar do campeonato do Qatar, com apenas três pontos em cinco jornadas.