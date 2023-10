Bruno Lage foi demitido do Botafogo.

O treinador português não resistiu à série recente de quatro desaires e um empate. Lage, refira-se, deixa o clube brasileiro ao fim de 16 jogos, nos quais conseguiu cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas.

«O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Bruno Lage não é mais o treinador da equipa principal», lê-se no comunicado do emblema do Rio de Janeiro.

«O Botafogo destaca o profissionalismo, o caráter e o comprometimento de Bruno Lage no período em que defendeu a camisola alvinegra e fez parte da família. Apesar do início do treinador, com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados», refere ainda.

Lage assumiu o comando do Botafogo no início de julho, tendo sucedido a Luís Castro, que saiu depois de aceitar o convite do Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Nessa altura, o Fogão era líder destacado do campeonato brasileiro, com 13 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Com 13 jornadas por disputar, a equipa ainda continua na liderança, mas perdeu margem de manobra com Lage e está agora com mais sete pontos do que o vice-líder, o RB Bragantino de Pedro Caixinha. Além disso, o antigo treinador de Benfica e Wolverhampton não conseguiu evitar a eliminação do Botafogo na Taça Sul-Americana.

O último jogo de Lage foi diante do Goiás de Armando Evangelista (1-1). O técnico de 47 anos foi insultado pelos adeptos e muito contestado por só ter lançado Tiquinho Soares - a grande figura da temporada - após o intervalo.

Com a saída de Lage, o Botafogo olhou para as soluções dentro de portas e definiu que Lucio Flavio e Joel Carli vão assumir o comando da equipa.