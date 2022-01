Minutos depois de o Everton oficializar a saída do treinador Rafael Benítez, os adeptos do Liverpool, que viam o jogo ante o Brentford na bancada Kop, cantaram pelo nome do técnico espanhol de 61 anos, este domingo.

Benítez não foi esquecido no Liverpool, o primeiro dos quatro clubes ingleses que orientou na carreira (passou ainda pelo Chelsea e pelo Newcastle) e, porventura, o mais marcante. «Rafael, Rafael Benítez», pôde ouvir-se.

Foi em Anfield que Benítez trabalhou de 2004 a 2010, durante seis épocas, e onde conquistou, entre outros títulos, um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia.

Desta feita, a duração no rival citadino, que veste de azul, durou cerca de meio ano.

O Liverpool venceu o Brentford, por 3-0.