O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, comentou as notícias das últimas 24 horas em Inglaterra, que dão conta da possibilidade de o seu compatriota Ralf Rangnick assumir o comando técnico do Manchester United até ao final da temporada, afirmando que se isso acontecer, que será mais um bom técnico a chegar à Premier League.

«Eu conheço-o, mas normalmente não falamos de coisas que ainda não estão confirmadas!», brincou Klopp, na conferência de imprensa de antevisão ao Liverpool-Southampton de sábado.

«Se me disser que vai acontecer, eu talvez acredite em si. Sim… mais um bom a caminho de Inglaterra, então é isso. Ele é um treinador experiente e construiu notoriamente dois clubes do nada, em ameaças na Alemanha. Ele já teve muitos trabalhos diferentes, mas a sua principal preocupação foi sempre ser treinador, na verdade», afirmou Klopp, em alusão ao técnico de 63 anos, atualmente na coordenação técnica dos russos do Lokomotiv Moscovo.

Rangnick foi um dos obreiros do crescimento do Hoffenheim no futebol alemão, tendo estado como treinador na subida da equipa à primeira liga, em 2008. Mais tarde, no Schalke 04, foi o treinador que guiou o clube de Gelsenkirchen a uma meia-final da Liga dos Campeões em 2011… precisamente ante o Manchester United.

Contudo, o seu trabalho de maior relevo foi mesmo no Leipzig, onde exerceu funções de diretor-desportivo entre 2012 e 2015 e onde foi treinador em 2015/2016, assistindo e trabalhando na subida do Leipzig da quarta divisão germânica até à Bundesliga.