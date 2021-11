No primeiro jogo após a saída de Ole Gunnar Solskjaer, apareceu Cristiano Ronaldo a construir a vitória do Manchester United. O internacional português apontou um dos golos da vitória, por 2-0, no terreno do Villarreal, e os red devils avançam para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Jadon Sancho, já bem perto do final, confirmou o triunfo inglês.

Com Bruno Fernandes no banco, o Villarreal arrancou melhor que o Manchester United e os ingleses não conseguiam, sequer, ultrapassar a linha defensiva dos espanhóis.

Alex Telles foi batido algumas vezes pelo jovem Yeremi Pino, o mais agitador do 'submarino amarillo', mas foi valendo De Gea aos red devils, aos cinco e aos 27 minutos.

No início da segunda parte, a história repetiu-se e o guardião espanhol voltou a negar o golo a Manu Trigueros com a defesa da noite, aos 59 minutos.

Foi já depois das alterações promovidas por Michael Carrick, que o Man. United subiu no terreno e começou a causar perigo junto da baliza espanhola. Bruno Fernandes e Rashford entraram depois do primeiro quarto de hora do segundo tempo e os ingleses logo tomaram as rédeas do jogo.

Eis que, aos 79 minutos, apareceu Cristiano Ronaldo a 'salvar' os de Old Trafford. Fred aproveitou a passividade da defesa espanhola, roubou a bola a Étienne Capoue e esta sobrou para o internacional português que com um toque sublime 'picou' a bola por cima de Rulli.

Até ao final, os red devils carregaram e foram em busca de dilatar a vantagem. Ronaldo voltou a tentar o 'chapéu', aos 84 minutos, mas a bola saiu ligeiramente ao lado.

Já em cima do minuto 90, Jadon Sancho - a passe de Bruno Fernandes - concluiu uma das melhores jogadas do Man. United durante todo o encontro e rematou para o 2-0 final.

Os red devils triunfaram no primeiro jogo da era pós-Solskjaer e são líderes do Grupo F da Liga dos Campeões, com 10 pontos, tendo garantido esta terça-feira a passagem aos 'oitavos' da prova. O Villarreal, com sete, é segundo, mas pode ser ultrapassado pela Atalanta.

