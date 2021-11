O Leipzig-Manchester City, da sexta jornada do grupo A da fase de grupos da Liga dos Campeões, vai jogar-se sem público.



Segundo o comunicado do campeão inglês, o facto de o encontro ser jogado à porta fechada deve-se ao aumento do número de novos casos de infeção com o novo coronavírus na Alemanha.



O jogo está marcado para dia 7 de dezembro, em Leipzig.