Acelerar pelo deserto com menos uma ronda e, ainda assim, ser o quarto mais rápido. Assim foi a terceira etapa do piloto Nasser Al-Attiyah, ao volante do Prodrive Hunter (Nasser) no Rali Dakar. O qatari, acompanhado pelo francês Mathieu Baumel, é apontado como um dos favoritos a vencer na categoria de automóveis.

O herói do dia foi o brasileiro Lucas Morais (Toyota), que conseguiu nove segundos de vantagem sobre o sueco Mathias Ekstrom (Audi).

O saudita Al-Rajhi (Overdrive) é o novo líder da classificação geral, com 29 segundos de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz (Audi), de 61 anos, que esta segunda-feira não foi além da quinta posição. Não se engane, este é o pai do piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz Jr..

A fechar o pódio, o sueco Ekstrom, a 8.26 minutos do líder da prova.

Nasser Al-Attiyah segue no quinto lugar, a 10:49 do topo da classificação.

😯 @AlAttiyahN reached the 2hrs Service Park at the end of the special on Stage 3️⃣ like this 🛠



After 3️⃣ flat tyres he and co-driver @matthieubaumel had to finish the Special on 3️⃣ wheels 💪



How many KMs do you think they covered like that? 🤷‍♂️#Dakar2024 pic.twitter.com/TndFx5K8D7